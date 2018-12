Prima riunione del gruppo incaricato di lavorare al programma del centrodestra in vista delle regionali di febbraio 2019. Del tavolo, coordinato dal numero due della Lega in Sardegna Dario Giagoni, fa parte un esponente per ognuna delle undici sigle della coalizione.

L’incontro di oggi si è tenuto a Cagliari per discutere il metodo da utilizzare per la scrittura del programma. Ogni tema – tra gli altri sanità, turismo, ambiente, lavoro, formazione, scuola, spopolamento giovani, rapporti con lo Stato, continuità territoriale – sarà discusso in una riunione ad hoc.

Undici quelle previste. Il tavolo sarà itinerante con l’obiettivo di toccare tutti gli otto collegi della Sardegna. Il prossimo si terrà a Oristano martedì 11 dicembre.

