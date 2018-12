La Giunta regionale ha dato il via libera alla ripartizione dei seggi alle circoscrizioni elettorali e all’organizzazione del procedimento per le elezioni regionali dell’inverno 2019. Su 60 posti in Consiglio regionale, uno spetta al candidato presidente che ha ottenuto più voti mentre gli altri 59 vengono suddivisi su base territoriale in base alla popolazione residente (l’assegnazione si basa anche sui cosiddetti resti).

Rispetto alle precedenti elezioni il Medio Campidano passa da 4 a 3 seggi, ma i candidati – per la nuova norma sulla doppia preferenza di genere – dovranno essere di numero pari: quattro, due uomini e due donne. Conseguentemente la Gallura guadagna un seggio passando da 5 a sei posti disponibili.

L’attuale ripartizione territoriale è questa: 20 seggi per il territorio di Cagliari, 12 per quello di Sassari, sei rispettivamente per Olbia-Tempio, Nuoro e Oristano, quattro per il Sulcis, tre per il Medio Campidano e due per l’Ogliastra.

