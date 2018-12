Il candidato Presidente del MoVimento 5 Stelle per la Regione Sardegna è: Francesco Desogus. Lo hanno deciso i 1350 attivisti che hanno votato oggi dalle 10 alle 19, scegliendo tra i più votati al termine del primo turno: Francesco Desogus ha riportato 450 voti, Donato Forcillo 422, Gianluca Mandas 261, Anna Sulis 134 e Marcello Cherchi,83.

Si arricchisce quindi il parterre dei candidati alla Presidenza della Regione Sardegna, con Massimo Zedda per il Centrosinistra, Christian Solinas per il centrodestra, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, e il quinto (per ora, e non sarà l’ultimo) un nome che dovrà uscire dalle consultazioni del Partito dei Sardi.

