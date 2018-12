Giovedì alle 16 si svolgerà un incontro all’assessorato all’Industria tra i sindacati e gli assessori regionali Piras e Mura sulla vertenza Vesuvius, l’azienda di Macchiareddu produttrice di materiale refrattario che nel 2016 ha licenziato i 105 lavoratori impiegati da trent’anni.

La Filctem Cgil di Cagliari chiede certezze, dal momento che la Naspi scade il 31 dicembre, sul proseguo degli strumenti di sostegno al reddito e soluzioni veloci che portino alla ripresa delle attività produttive in un’area industriale che attraversa una fase difficile per la quale si devono e si possono trovare via d’uscita.

Commenti

comments