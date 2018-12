Nella serata di lunedì 3 dicembre, la testata giornalistica La7 ha pubblicato un sondaggio Swg. Sono state sondate le intenzioni di voto in ipotetiche elezioni politiche nazionali.

Esito positivo per la coalizione giallo-verde: sia la Lega che il Movimento 5 Stelle crescono nei consensi, riportando l’alleanza di governo vicina al 60%.

Risultano più in difficoltà le altre forze di centrodestra. Forza Italia continua ad oscillare intorno all’8%, in calo secondo questa rilevazione. Fratelli d’Italia sembra soffrire lo stato di forma della Lega. La formazione politica guidata da Giorgia Meloni registra un nuovo calo, avvicinandosi pericolosamente alla soglia di sbarramento del 3%.

Come per Forza Italia, continua l’altalena del Partito Democratico, questa settimana in sotto il 18%. Rimane stabile il dato di +Europa, poco sotto il 3%.

Risultano appaiate al 2,4% le due principali formazioni della sinistra.

