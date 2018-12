Un’esplosione si è verificata attorno alle 14.30 in un distributore di carburante sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, nel reatino. In seguito all’esplosione, sembra di un’autocisterna piena di liquido infiammabile, si è verificato un incendio.

Al momento, secondo quanto si apprende dalla Questura di Rieti, il bilancio sarebbe di 2 morti e oltre dieci feriti.

Le vittime sarebbero un Vigili del fuoco, in servizio nel distaccamento di Poggio Mirteto, e un uomo che al momento dell’esplosione dell’autocisterna di Gpl si trovava nei pressi del distributore

Commenti

comments