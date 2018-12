Gli assessori della Difesa dell’ambiente, Donatella Spano, e degli Enti locali, Cristiano Erriu, assieme all’amministratore della Provincia del Sud Sardegna, Mario Mossa, e al coordinatore del Piano Sulcis, Salvatore Cherchi, hanno incontrato la Rsu Eurallumina. Al centro della riunione il riavvio dello stabilimento a seguito della nuova documentazione per le varianti progettuali.

In vista della Conferenza di servizi, in programma il 21 e il 22 gennaio 2019 per l’esame congiunto del progetto di ammodernamento della raffineria di allumina, è stata garantita la “massima collaborazione dei soggetti provinciali e regionali per valutare nei tempi l’intera documentazione e favorire la conclusione dell’iter del procedimento coniugando tutela dell’ambiente e occupazione”.

Secondo quanto si è appreso, nel caso di esito positivo dell’istruttoria l’atto conclusivo potrebbe arrivare nel giro di una settimana.

