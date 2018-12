Entra nel vivo Carpediem, la misura dell’assessorato al Lavoro che prevede la destinazione ai beneficiari del Reis di percorsi personalizzati in grado di sottrarre migliaia di famiglie alla povertà. Si tratta di una serie di progetti proposti da organizzazioni del terzo settore, da soggetti sociali solidale e agenzie di formazione accreditate.

Compito di selezionare i percorsi spetta ai Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona (Plus) dove rivestono un ruolo fondamentale i funzionari dei centri per l’impiego di riferimento nei singoli territori.

Oggi si è chiuso il primo ciclo di incontri di monitoraggio in assessorato, alla presenza dell’assessora Virginia Mura: “Questa – ha detto – è un’azione concreta che ci permette di prendere in carico le famiglie sarde in situazione di povertà, attraverso una misura già operativa, sia in ragione di robusti finanziamenti attinti dal Fondo Sociale Europeo, sia grazie all’esistenza in Sardegna di una riorganizzata rete dei Centri per l’Impiego”.

