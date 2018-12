Il Cagliari ha vinto 2-1 in casa del Chievo e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Decide la sfida un gol di Pisacane al 68′ dopo che i Sardi erano andati in vantaggio con un gol di Cerri all’8′ e raggiunti al 18′ dalla rete di Leris.

Il Sassuolo batte a fatica il Catania e si regala gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Napoli. Nonostante la differenza di categoria (serie A e C) la gara è sempre stata in equilibrio giocata a viso aperto da entrambe, con diverse occasioni da rete create. Tre i gol segnati, tre i legni colpiti. In campo diverse secondo linee, soprattutto tra i padroni di casa. Alla prima occasione il Sassuolo passa: grave errore di Silvestri, Matri gli ruba palla e solo davanti a Pisseri non sbaglia. Immediata la replica del Catania che al 17′ colpisce il palo con Baraye. Il Sassuolo potrebbe raddoppiare al 26′ sempre con Matri: sull’apertura di Brignola, l’attaccante si invola verso la porta ma colpisce il palo sull’uscita di Pisseri. Al 40 il meritato pareggio del Catania: iniziativa solitaria di Brodic che entra in area e batte Pegolo. Nella ripresa la gara prosegue sul filo dell’equilibrio. Al 15′ occasione ancora per il Catania. La formazione etnea non è fortunata quando di testa Brodic, sul cross di Calapai, colpisce la traversa. Sulla ribattuta si salva il Sassuolo. De Zerbi opera alcuni cambi per dare maggiore consistenza alla manovra offensivo. A nove minuti dalla fine la rete decisiva di Locatelli: Matri raccoglie un cross dalla retrovie, evita un avversario e calcia a colpo sicuro. Sulla deviazione di Pisseri dalle retrovie irrompe Locatelli che praticamente a porta vuota riporta avanti i padroni di casa.

3-2 al Pisa, Novara a ottavi sfiderà la Lazio – Con un gol al 91′ di Manconi, il Novara supera 3-2 il Pisa nel quarto turno di Coppa Italia e si ‘regala’ l’ottavo di finale in casa della Lazio. Sono i toscani a passare in vantaggio con Marconi al 16′, ma al 22′ il Novara pareggia con Peralta. Il raddoppio all’8′ della ripresa lo realizza Bove. Nel momento migliore per i padroni di casa arriva il 2-2 del Pisa, con Lisi che al 72′ segna dopo un batti e ribatti in area. Il gol della vittoria per i piemontesi arriva quando ormai i supplementari sembravano certi, con Manconi che ruba palla a Brignani e segna il gol che vale il passaggio di turno.

