Regionali, Partito Dei Sardi lancia ‘Primarias’ on line per scelta candidato

Il partito dei Sardi lancia le Primarias per il Referendum sulla Nazione Sarda che per scegliere il candidato alla Presidenza della Regione. I candidati per la presidenza della Regione, sono cinque: il suo leader, Paolo Maninchedda, poi Gian Paolo Casula, Matteo Murgia, Giovanni Panunzio e Antonio Sardu.

“E’ un grande momento di partecipazione, dibattito, mobilitazione popolare dei sardi attorno alla definizione di una visione della Sardegna, della sua identità politica, dei suoi poteri istituzionali, delle soluzioni da elaborare e mettere in pratica per cambiare e migliorare radicalmente la vita dei sardi”, spiega una nota del Pds. Si vota on line dalle 9 del 6 dicembre alle 13 del 16 dicembre sul sito primarias.eu. Possono votare gli iscritti alle liste elettorali della Sardegna, le persone nate in Sardegna e quelle residenti in Sardegna.

