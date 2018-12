La Polizia di Stato ha arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: Gianluca Pillittu 43enne di Carbonia, pregiudicato, Lucia Anzano 36enne di San Giovanni Suergiu, pregiudicata, Valeria Piras 28enne di Carbonia pregiudicata e Giorgio Ennas 44enne di Portoscuso, incensurato.

Ieri sera, durante un normale servizio d’ordine, una volante della squadra mobile di Cagliari, ha fermato, in via Seruci, un’auto con a bordo quattro persone sospette che sono stati subito identificati. La polizia ha segnalato l’auto ai colleghi del Commissariato di Iglesias. I giovani erano già noti alle forze dell’ordine della Sulcis Iglesiente, che hanno intercettato e perquisito l’auto all’altezza di Villamassargia. Nell’auto gli agenti hanno rinvenuto 31 involucri termosaldati contenenti 3 grammi di eroina e la somma di 400 euro in banconote di vario taglio.

Le perquisizioni sono state estese anche nelle abitazioni dei fermati, dove sono stati rinvenuti: rinvenuti tre bilancini di precisione, buste in plastica per il confezionamento delle dosi, un coltello a serramanico con tracce di sostanza stupefacente, una boccetta di metadone.

Lucia Anzano è stata anche segnalata per aver violato gli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria di non uscire dalla propria abitazione dalle ore 22.00 alle ore 07.00.

