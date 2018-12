“Ho votato alle primarias in modo convinto”. Lo ha dichiarato all’Ansal’assessore al Bilancio e vice presidente della Regione, Raffaele Paci, a margine della tappa finale della “Settimana Italia – Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione”, in programma alla ex Manifattura Tabacchi di Cagliari.

“Siamo una Nazione e ritengo importante manifestarlo”, ha detto riferendosi ad una delle due schede delle consultazioni lanciate dal Partito dei Sardi, con la quale i sardi di età non inferiore ai 16 anni potranno dire sì o no all’idea di una Sardegna intesa come Nazione. Nell’altra scheda invece i cittadini son chiamati a scegliere tra cinque candidati alla presidenza della Regione. Si potrà votare online da oggi al 16 dicembre.

