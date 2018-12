Incendio in una cantina nel quartiere di Su Planu a Cagliari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale intorno alle 12, in via Armando Businco. La squadra ha utilizzato un’Autopompa serbatoio, un’Autobotte Pompa serbatoio, un’Autofurgone Autorespiratori.

All’arrivo sul posto i vigili hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura, con l’ausilio di un moto ventilatore per la fuoriuscita dei fumi all’esterno. Non risultano persone coinvolte. Probabile un cortocircuito.

