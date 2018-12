Continuano a crescere, per il terzo anno consecutivo, gli investimenti delle imprese italiane nell’innovazione digitale. Nel 2019 è previsto un aumento del budget Ict per quasi quattro imprese su dieci (39%) con un incremento medio del 2,6%. Gli investimenti si concentreranno sulla dematerializzazione dei documenti (39%), su Big data analytics (38%) e sui sistemi di pianificazione delle risorse (31%). Inoltre il 33% delle imprese ha attuato iniziative di open innovation, con startup, centri di ricerca e università, aziende non concorrenti. E’ la fotografia dell’innovazione digitale nelle imprese italiane che emerge dalla ricerca degli Osservatori ‘Digital transformation academy’ e ‘Startup intelligence’ della School of management del Politecnico di Milano. Gli investimenti sono trainati dalle grandi imprese, che mostrano un incremento medio del 4,8%, seguite dalle medie (+3,2%) e dalle grandissime (+1,9%), spiega l’indagine, realizzata sulle risposte di 250 tra Chief Innovation Officer e Chief Information Officer. Tra gli ambiti di investimento, ci sono anche le tecnologie di Industria 4.0 (per il 16% delle aziende), mentre, chiudono a distanza Artificial intelligence e Machine learning (10%), Smart working (10%), Internet of things (9%), Supply chain Finance e Blockchain (entrambe al 2%).

Commenti

comments