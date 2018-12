I migliori ristoranti d’Italia? Il Villa Crespi, in provincia di Novara è il ristorante di lusso più apprezzato d’Italia mentre in Sardegna c’è il vincitore dei ristoranti di fascia media, ovvero l’Azienda Agrituristica Sa Mandra di Alghero. Almeno stando alla claffisica resa nota oggi da TripAdvisor. I vincitori sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha preso in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni per i ristoranti in un periodo di 12 mesi.

Il lusso abita a Novara – È Villa Crespi, il ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo a Orto San Giulio, ad aggiudicarsi la prima posizione nella categoria ristoranti di lusso dei Travelers’ Choice Restaurants 2018. “Meraviglioso tripudio”, “una esperienza da favola”, “un’opera d’arte” sono solo alcuni dei titoli delle recensioni del Ristorante Villa Crespi che per la prima volta raggiunge il top della classifica (l’anno scorso era sesto). In seconda posizione, una new entry rispetto al 2017, il Ristorante Lido ’84 a Gardone Riviera seguito da Da Vittorio a Brusaporto (3°). La lista delle eccellenze della cucina di lusso prosegue con Uliassi a Senigallia (4°), La Pergola a Roma (5°), il vincitore delle scorse due edizioni Ristorante Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui Due Golfi (6°), La Bottega del Buon Caffè a Firenze (7°), Ristorante Ensama Pesce a Sala Bolognese (8°), Ristorante Esplanade a Desenzano Del Garda (9°) e Riviera a Venezia (10°).

Fascia (di prezzo) media: gusto al top, da Alghero a Sirmione – Mare, montagna, città, dal nord al centro, isole comprese: il tour gastronomico alla scoperta dei migliori ristoranti di fascia media copre gran parte della Penisola e appaga tutti i palati. Ed è proprio in una delle isole, la Sardegna, che si trova il vincitore di questa categoria: Azienda Agrituristica Sa Mandra di Alghero, “… dove gli ospiti non godranno solo di una buonissima e ricchissima cena, ma anche di un percorso enogastronomico alla scoperta dei veri sapori sardi”, come scrive un recensore di TripAdvisor. Sempre il Sardegna si trova un’altra struttura apprezzata dai viaggiatori di tutto il mondo: Ristorante del Turismo Rurale a La Rocca a Olbia (7°). Ci si deve spostare invece in Toscana per scoprire ben tre ristoranti premiati: I’Tuscani 2 a Firenze (2°), La Taverna di San Giuseppe a Siena (5°) e Ristorante Gianni il Pugliese a Portoferraio (8°). Un salto in montagna, a Courmayeur, per provare il terzo classificato Ristorante Chalet Plan Gorret e poi giù, prima a Sirmione alla Trattoria Clementina (10°) e poi verso Roma al VII Coorte (4°) e al Ristorante Il Borgo da Ciao Belli di Fiumicino (6°) per chiudere con l’Umbria, a Orvieto, con il Ristorante Al Pozzo Etrusco da Giovanni (9°).

Regioni a confronto: Lombardia e Toscana le più premiate

Mixando le due categorie per vedere quali regioni annoverano più ristoranti premiati quest’anno con i Travelers’ Choice Restaurants, sono Lombardia e Toscana a vincere a pari merito con quattro ristoranti ciascuna. Segue il Lazio con tre strutture e poi la Sardegna con due. Marche, Campania, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Val d’Aosta e Umbria vantano infine un ristorante ciascuna portando a un totale di 11 le regioni che hanno ricevuto un riconoscimento quest’anno.

TOP 10 RISTORANTI DI LUSSO

1. Ristorante Villa Crespi,

Orta San Giulio (NO)

2. Ristorante Lido ’84,

Gardone Riviera (BS)

3. Da Vittorio, Brusaporto (BG)

4. Uliassi, Senigallia (AN)

5. La Pergola, Roma

6. Ristorante Don Alfonso 1890,

Sant’Agata sui Due Golfi (NA)

7. La Bottega del Buon Caffe, Firenze

8. Ristorante Ensama Pesce,

Sala Bolognese (BO)

9. Ristorante Esplanade,

Desenzano Del Garda (BS)

10. Riviera, Venezia

TOP 10 RISTORANTI DI FASCIA MEDIA

1. Azienda Agrituristica Sa Mandra,

Alghero (SS)

2. I’Tuscani 2, Firenze

3. Ristorante Chalet Plan Gorret, Courmayeur (AO)

4. VII Coorte, Roma

5. La Taverna di San Giuseppe, Siena

6. Ristorante Il Borgo da Ciao Belli, Fiumicino (Roma)

7. Ristorante del Turismo Rurale

La Rocca, Olbia (SS)

8. Ristorante Gianni il Pugliese, Portoferraio (LI)

9. Ristorante Al Pozzo Etrusco da

Giovanni, Orvieto (TR)

10. Trattoria Clementina, Sirmione (BS)