” ‘Oggi è una giornata triste, il tribunale mi ha condannato per il periodo in cui ero Sindaco di Assemini’ . Non è mai stato condannato nè mai è stato Sindaco di Assemini. Scrive questo sulla sua pagina ufficiale il neo candidato alla Presidenza della regione del M5S, Francesco Desogus”, esordisce così il post pubblicato sul noto social network da Gianluigi Piras, consigliere d’amministrazione presso l’Ersu, a Cagliari, circa il (non tanto) silenzioso cambio di identità del profilo Facebook pubblico dell’ex sindaco di Assemini.

“Per conservare i follower hanno preso il profilo pubblico di Mario Puddu, lo hanno cancellato e hanno infilato Francesco, dimenticandosi di cancellare i post di Mario, che ora sono i post di Francesco. Non oso immaginare la faccia della mamma di Mario Puddu quando, questa sera, riceverà questa chiamata: ‘Ciao Mamma sono Francesco, oggi torno tardi a cena’”, continua.

“Questo signore (su cui non mi esprimo perchè non lo conosco) – conclude il consigliere d’amministrazione dell’Ersu – è stato scelto come candidato alla Presidenza in una votazione online da circa 450 persone (se i numeri non fossero truccati). Esattamente la metà dei voti che presi io nella sola Ogliastra per diventare un semplice componente dell’assemblea regionale del Pd”.

Commenti

comments