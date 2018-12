Notiziario di Cagliari-Roma. CAGLIARI: BARELLA ASSENTE, FARAGO’ IN POLE PER IL POSTO. – Sau e Ionita, assenti in Coppa Italia, di nuovo nel gruppo in vista della gara di sabato con la Roma. Archiviato il passaggio del turno dopo la gara con il Chievo, i giocatori schierati nella partita di ieri sera a Verona hanno svolto un allenamento defaticante. Per gli altri attivazione, circuito e forza in palestra. Infine riscaldamento tecnico e partitella a campo ridotto. Assente contro i giallorossi Barella: in pole position per prendere il suo posto Faragò, ieri autore di due assist.

ROMA: INFERMERIA RESTA AFFOLLATA, SEDUTA TATTICA IN CAMPO. – Ancora alle prese con diverse assenze prosegue la preparazione della Roma in vista della trasferta di Cagliari. A Trigoria sessione individuale sul campo per De Rossi, Coric e Karsdorp, solo terapie invece per El Shaaraw e Dzeko, entrambi alle prese con un problema al flessore, e per Lorenzo Pellegrini, che ha lavorato anche in piscina. Dopo una sessione in sala video, il resto del gruppo giallorosso ha svolto allenamento in campo svolgendo una seduta prettamente tattica. Domani in mattinata è in programma la rifinitura mentre nel primo pomeriggio la squadra partirà per la Sardegna.

