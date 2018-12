Incidente stradale questa sera in via Puccini all’angolo con via Donizetti, a Cagliari.

Una moto guidata da un ragazzo 18enne cagliaritano percorreva la via Puccini quando, arrivato all’incrocio con la via Donizetti, si è scontrato con una Hyundai condotta da un ragazzo quartese di 21 anni che stava uscendo dallo stop di via Donizetti.

Il conducente dello scooterone è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale Brotzu in codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

