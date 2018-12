Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, 7 dicembre, in via Cadello.

Nel sinistro sembra siano rimaste coinvolte due macchine, di cui una si è ribaltata per cause ancora da accertare .

Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale. Non si hanno ancora notizie delle persone a bordo delle vetture.

Lunghe code nell’area dove è accaduto l’incidente.

(Notizia in aggiornamento)

Commenti

comments