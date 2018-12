“Pronto l’abito rosso? E la barba e il cappello?” Il Natale si avvicina e come nelle migliori tradizioni anche quest’anno ‘Babbi Natale in corsa’ rinnova il suo appuntamento per la 5° volta consecutiva!

“Tante le novità che aspettano i partecipanti: percorso, finalità e una bella sorpresa dedicata a tutti i partecipanti”. Lo assicurano gli organizzatori del CSI provinciale di Cagliari e Lukarun. BNC2018 è una iniziativa sportiva non agonistica aperta a tutti: adulti, bambini, sportivi e non sportivi.

Quando si svolgerà la gara della generosità più natalizia di Cagliari?

Domenica 23 dicembre 2018, dalle ore 10 alle 12.

Sull’evento Facebook le informazioni sulla finalità dell’iniziativa solidale, sulla modalità di iscrizione e sul percorso.

