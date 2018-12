Piccolo terremoto politico ad Alghero. L’assessore del Bilancio e delle Finanze, Gavino Tanchis ha rassegnato le proprie dimissioni al termine di una riunione con il sindaco di Alghero, Mario Bruno, i vertici della Step, la società privata cui è stato affidato il servizio di riscossione coattiva delle imposte locali.

Presenti anche le associazioni di categoria, sul piede di guerra dopo che numerose attività commerciali e ricettive si sono viste recapitare una serie di cartelle da capogiro per via di accertamenti effettuati sulle metrature assoggettabili alla tassa per i rifiuti. Il fuoco che covava sotto la cenere, tra i malumori sempre più evidenti in maggioranza, le critiche dell’opposizione, che proprio oggi ha tenuto una conferenza stampa per censurare la scelta di privatizzare il servizio di riscossione, e la montante protesta degli utenti. E proprio mentre l’ufficio stampa dell’amministrazione annunciava il passo indietro concordato con la società di riscossione, prevedendo la verifica dei circa 400 avvisi emessi per il 2013 e l’annullamento di tutti quelli successivi, Tanchis rassegnava le dimissioni. “La mia scelta non è legata a questa vicenda – precisa l’ex assessore – Questa cosa si sta risolvendo e sarà risolta ma non ci sono più le condizioni perché io resti in questa amministrazione”. Gavino Tanchis è il segretario cittadino del Partito dei sardi ed è dato per sicuro candidato alle prossime elezioni regionali. “Convocherò il direttivo e decideremo cosa fare, se restare in maggioranza o se passare all’opposizione”, avverte.

Dopo il recente passaggio della consigliere Marina Millanta al Gruppo misto di maggioranza, il Pds in consiglio comunale può contare su una sola rappresentante, la consigliera Elisabetta Boglioli. “Le dimissioni di Tanchis? Ne ho preso atto – dice il sindaco di Alghero, Mario Bruno – Lo ringrazio per quanto ha fatto. Ho dialogato con le due consigliere espressione del PdS, anche stamattina – aggiunge – e mi hanno garantito fiducia”. Secondo Bruno “fare l’assessore del Bilancio, del Demanio e dei Tributi mi rendo conto che non è facile, soprattutto in un momento di svolta come questo”.

