E’ scappato in bicicletta verso la periferia est della città il malvivente solitario che, poco prima delle 19, ha rapinato l’edicola Alba in via Lombardia a due passi da piazza Italia ad Oristano. Al momento del colpo nell’edicola c’era la figlia della titolare.

Il rapinatore, col volto coperto, le ha puntato addosso la pistola e si è fatto consegnare tutti i soldi che c’erano in cassa, circa 250 euro. Il rapinatore aveva anche uno spray al peperoncino che però non è stato usato. Una volta preso il denaro è risalito sulla sua bicicletta ed è scappato.

A dare l’allarme è stata una passante, che ha chiamato il 113. Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha raccolto la testimonianza della ragazza.

