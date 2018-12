Questa sera un post pubblicato sulla pagina “Vogliamo Ines Simona Pisano Governatore della Sardegna” ha portato una novità nella politica regionale.

Dopo l’annuncio delle candidature di Andrea Murgia, di Christian Solinas, Massimo Zedda e Francesco Desogus ora è la volta dell’annuncio di Ines Pisano

“Avevo detto che avrei sciolto entro la data del mio compleanno la riserva della candidatura, di fronte ad un gruppo di sostegno che ha raggiunto in pochi giorni un numero superiore agli abitanti del mio paese di nascita, credo che la risposta venga da se” afferma il magistrato bosano.

“Certo bisognerà affrontare mille ostacoli burocratici e non sarà facile, senza finanziamenti né partiti alle spalle, ma come ho detto in tempi non sospetti: se la mia terra mi vuole, io non mi tiro indietro e certo non sarà la paura di ottenere percentuali elettorali a spaventarmi”, prosegue il post.

“Se i voti saranno 5, 500, o 500.000 non importa, ciò che importa è che io abbia dato alle persone che mi sostengono la speranza di realizzare un sogno”.

A questo punto si apre una nuova partita nello scacchiere della politica regionale e considerato il tipo di elettorato che può scegliere la Pisano, si potrebbero aprire nuovi scenari e sicuramente la partita su chi sarà il futuro governatore della Sardegna.

