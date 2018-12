Grave incidente stradale questa sera lungo la Strada provinciale 15 che da Sinnai porta a Maravalagonis.

Un’auto ha perso il controllo uscendo di strada per poi invadere di nuovo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili drl fuoco per estrarre la persona dall’auto per poi mettere in sicurezza la strada.

Le condizioni del conducente è le dinamiche sono ancora in fase di accertamento.

