Fiamme in un’abitazione a Olbia.

Ne danno notizia i vigili del fuoco, intervenuti con un’autoscala intorno alle 9 in via Bellocci, per un incendio in un appartamento.

Fortunatamente nessun ferito. Secondo le prime informazioni, le cause potrebbero essere dovute a un corto circuito. Le fiamme hanno danneggiato una veranda. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e personale 118

