Ancora forti disagi per via di alcuni allagamenti in via Montacutu, a Flumini di Quartu.

Alcuni cittadini, dopo un mese di proteste e segnalazioni, hanno provocatoriamente girato in canotto per le strade allagate.

Le immagini sono finite sui social, ma il disagio creato non è una novità per gli abitanti: già nelle scorse settimane erano stati segnalati diversi casi simili. “E le istituzioni? La Protezione civile? Neanche l’ombra” è il commento dei residenti sull’accaduto.

