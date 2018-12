“Una telefonata rivolta alla ministra per il Sud non risolverebbe il problema che sta rinviando la ripresa dei lavori a La Maddalena. Infatti l’individuazione del ‘soggetto attuatore’, in forza della Legge Bagnoli, che si applica anche al caso di La Maddalena, spetta unicamente al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, e non al ministro per il Sud: è necessario invece un semplice atto, un Decreto che può essere scritto in pochissimo tempo”.

Così il presidente della regione Sardegna, Francesco Pigliaru, replica alla ministra per il Sud Barbara Lezzi che ieri ha ribadito che il Governo “è pronto a fare la sua parte” per il rilancio della Maddalena. “Purtroppo il Presidente Conte, sollecitato sul tema del ‘soggetto attuatore’ con nota formale inviata da me lo scorso settembre, finora non ha dato alcun riscontro – aggiunge il governatore – Infine voglio precisare che i fondi per il Patto della Sardegna, sottoscritto nel 2016 con il precedente Governo, sono pienamente operativi e, come sa anche la Ministra, oggetto di continuo monitoraggio tra le strutture statali e regionali, tanto che l’ultimo incontro risale allo scorso giovedì 6 dicembre. La Regione, sempre con spirito di leale collaborazione – conclude Pigliaru – attende con fiducia un segnale di attenzione da parte dell’attuale Governo, un segnale indispensabile per permetterci di riaprire un cantiere così importante per la Sardegna”.

Commenti

comments