Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, questo pomeriggio nella centralissima via Roma a Cagliari.

I vigili hanno messo in sicurezza un cavo elettrico delle luci luminarie natalizie, probabilmente staccatosi da un punto di ancoraggio a causa del vento.

La Sala operativa del 115, ricevuta la prima chiamata, ha inviato sul posto una squadra di Pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino della sede Portuale di Cagliari, supportata da un autoscala. Gli operatori, giunti sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza il cavo, verificando la sicurezza dei punti di ancoraggio degli altri cavi nell’area interessata.

La carreggiata è stata chiusa temporaneamente al traffico, per effettuare le operazioni di messa in sicurezza.

