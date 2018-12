“L’ennesimo esempio di degrado nella centralissima via Del Redentore che dura ormai da giorni”. Lo denuncia l’ex sindaco di Monserrato, Tomaso Locci.

“Da oramai tre giorni all’altezza del passaggio a livello della metropolitana leggera – scrive Locci – ci troviamo di fronte uno scenario di grande insicurezza e pericolo per tutti gli autisti e passanti. Infatti il semaforo dell incrocio è stato divelto, si pensa da una auto, ed è completamente ricurvo verso il marciapiede con il pericolo che frani su qualche mal capitato. Tale episodio ha causato la impossibilità dell utilizzo degli altri impianti semaforici e quindi il completo non funzionamento dell intero impianto di attraversamento della metropolitana leggera, lasciando solo al buon senso ed alla buona pratica di guida il rispetto delle precedenze per il passaggio della metropolitana di superficie e le macchine, creando non pochi problemi di sicurezza anche per i passanti, il tutto nella più completa assenza di controlli”.

“Dove è l’amministrazione? Dov’è il Commissario?” Si chiede Locci. “Possibile che si debba assistere ancora a questo completo sfascio della città?”

Commenti

comments