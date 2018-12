Il maltempo, con il forte vento di Maestrale che sferza la Sardegna soprattutto nella parte nord occidentale, sta causando diversi problemi ai collegamenti marittimi.

Sospese le corse della Moby con la Corsica, un traghetto della Tirrenia, Janas, partito ieri sera da Genova, anziché attraccare a Porto Torres è stato stato dirottato a Olbia. In questo modo, spiega la compagnia all’ANSA, viene garantito non solo l’arrivo in Sardegna ma anche la ripartenza verso Genova. La rotta seguita è quella che costeggia il lato orientale della Corsica, al riparo dalle raffiche di burrasca.

