Due verifiche fiscali nei confronti di un’impresa con sede a Cagliari operante nel commercio al dettaglio di abbigliamento e di una nel settore edile, da parte della Gurdia di finanza.

Nel primo caso i finanzieri hanno verificato il corretto assolvimento degli obblighi tributari ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, scoprendo per gli anni dal 2016 al 2018, un impianto contabile inattendibile con la presentazione di dichiarazioni annuali non corrispondenti al reale volume di affari realizzato. I militari hanno infatti accertato che l’impresa non ha dichiarato, per le due annualità, ricavi per 258.522 euro con una conseguente evasione di Iva di oltre 38.000 euro.

Nel secondo caso l’esame della documentazione presentata ha permesso di constatare, da un lato, l’esistenza di un impianto contabile in regola, ma dall’altro la mancata presentazione, per l’anno di imposta sottoposto a controllo, delle previste dichiarazioni dei redditi, circostanza questa che ha indicizzato il contribuente quale evasore totale. I militari hanno quindi accertato che l’impresa verificata non ha dichiarato ricavi per complessivi 116.542 euro con una conseguente evasione di Iva di oltre 25.000 euro.

Per le irregolarità riscontrate, le due imprese sono state segnalate all’Agenzia delle Entrate di Cagliari al fine di sottoporre a sequestro cautelativo i beni aziendali, a titolo di garanzia dei debiti verso l’Erario.

Commenti

comments