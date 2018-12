Sconfitta immeritata per gli smeraldini che, al cospetto del quotato Piacenza, avversario d’alta classifica, hanno disputato una buona gara lottando su tutti i palloni e andando in vantaggio nel primo tempo grazie ad un calcio di rigore conquistato da un caparbio Ruzzittu e siglato da un freddo Sanna. La risposta dei padroni di casa, però, non si è fatta attendere e il pareggio è maturato sugli sviluppi di un calcio d’angolo ben calciato sul primo palo. Nella ripresa, complice anche l’infortunio di Nuvoli uscito a fine primo tempo, dopo un buon avvio biancoverde, i padroni di casa hanno trovato il vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione molto dubbio. Il gol che chiude definitivamente la contesa, infine, arriva in seguito ad una palla persa in uscita dal centrocampo smeraldino che consente agli avversari di andare a rete indisturbati.

PIACENZA 3 – ARZACHENA 1

IL TABELLINO:

PIACENZA: 1 Fumagalli, 4 Pergreffi, 6 Silva (17’ st Bertoncini), 7 Sestu (44’ st Spinozzi), 8 Nicco (17’ st Romero), 9 Pesenti (38’ st Fedato), 18 Della Latta, 20 Di Molfetta, 21 Marotta (17’ st Corradi), 24 Troiani, 25 Barlocco.

A disposizione: 12 Verderio, 22 Calore, 2 Sylla, 16 Mulas.

All. Sig. Arnaldo Franzini

ARZACHENA: 1 Ruzittu, 3 La Rosa, 8 Nuvoli (1’ st Loi), 11 Sanna, 14 Casini, 18 Ruzzittu (41’ Porcheddu), 23 Pandolfi, 27 Manca (31’ st Gatto), 28 Busatto, 29 Baldan, 30 Arboleda.

A disposizione: 22 Pini, 6 Corinti, 9 Bruni, 17 Onofri.

All. Sig. Mauro Giorico

MARCATORI: 32′ rig. Sanna (A), 38′ Silva (P), 67′ Troiani (P), 81′ Corradi (P)

AMMONITI: Silva (P), Della Latta (P), Loi (A)

