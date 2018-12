Scoperto dai Finanzieri una società del capoluogo che fornisce servizi al comparto delle costruzioni edili che ha evaso al fisco oltre 1,5 milioni di euro negli anni 2013, 2015 e 2016. La procedura è stata avviata sulla scorta di un target segnalato ed elaborato a livello centrale perché la contabilità dell’azienda presentava indici di anomalia per quel che riguarda la presentazione delle previste dichiarazioni dei redditi e Iva.

Le analisi e l’incrocio delle informazioni ricostruite durante l’ispezione hanno evidenziato, accanto ad operazioni commerciali totalmente in nero, attività che, seppur corredate da regolare documentazione fiscale, non avevano trovato riscontro nella contabilità ufficiale. I baschi verdi hanno quindi scoperto che la società ha occultato al Fisco ricavi per complessivi 1.556.255 euro e dichiarato un’Iva inferiore a quella reale per quasi 82.000 euro, configurandosi come “evasore totale”. Per le irregolarità riscontrate, l’impresa è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate di Cagliari al fine di sottoporre a sequestro cautelativo i beni aziendali, a titolo di garanzia dei debiti verso l’Erario

