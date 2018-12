Che sarebbe stato uno dei protagonisti del weekend era stato previsto. Ma che addirittura costringesse a sospendere e annullare la partita in programma in pochi l’avrebbero previsto. Eppure è andata proprio così, le raffiche di vento (con punte a oltre 70 km/h) soffiate su Olbia e sul Nespoli hanno obbligato il direttore di gara, il signor Di Graci della sezione di Como, a prendere tale decisione.

Olbia-Siena, la sfida dei tecnici, Carboni e Mignani, doppi ex e soprattutto della ricerca del rilancio in classifica dei bianchi, è durata 15′ scarsi. Il tempo di annotare qualche rincorsa problematica alla sfera, qualche rinvio dalla traiettoria imprevedibile e qualche suggerimento dalla destinazione forse troppo audace. No, il calcio non era ammesso questo pomeriggio. E così, quando Marson si è visto impossibilitato a eseguire un semplice rilancio dal fondo perché il maestrale si faceva beffe della palla, Di Graci ha detto basta. E consultati i due capitani, Ragatzu e D’Ambrosio, ha spedito le squadre negli spogliatoi, annullando definitivamente la gara alle 15:30 circa quando, effettuato un ultimo sopralluogo, ha preso atto che le condizioni per giocare proprio non ci fossero.

Non è certo consuetudine dover annullare una partita per l’impraticabilità del gioco causata dal vento, ma così è stato. Tanto che una regolare domenica di campionato si è trasformata in una seduta di allenamento per le due squadre (si torna in campo mercoledì per il turno infrasettimanale) e in statistica e curiosità da destinare agli almanacchi. Difficile, al momento, ipotizzare una data per il recupero della sfida, benché il fitto calendario di dicembre e la pausa di gennaio lasciano pensare che possa essere fissato nel mese di febbraio. Per intanto, i ragazzi di mister Carboni sono già proiettati al prossimo impegno: mercoledì 12, infatti, al “Nespoli” arriva la Juventus.

***SI INVITANO I TIFOSI PRESENTI OGGI ALLO STADIO A CONSERVARE IL BIGLIETTO DELLA GARA IN QUANTO VALIDO PER L’OTTENIMENTO DEL TAGLIANDO GRATUITO IN OCCASIONE DELLA DATA IN CUI VERRÀ STABILITO IL RECUPERO DELLA PARTITA***

TABELLINO

Olbia-Siena | 15ª giornata (rinviata a data da destinarsi)

OLBIA: Marson, Pinna, Bellodi, Iotti, Cotali, Vallocchia, Muroni, Calamai, Biancu, Ogunseye, Ragatzu. A disp.: Crosta, Van der Want, Pitzalis, Pisano, Vergara, Pennington, Tetteh, Piredda, Senesi, Ceter. All.: Guido Carboni

SIENA: Contini, Romagnoli, D’Ambrosio, Rossi, Brumat, Cristiani, Arrigoni, Sbrissa, Zanon, Fabbro, Cianci. A disp.: Cefariello, Nardi, De Santis, Russo, Imperiale, Vassallo, Guberti, Di Livio, Aramu, Gliozzi. All.: Michele Mignani

ARBITRO: Alessandro Di Graci (Como). Assistenti: Francesco Valente (Roma 2), Alessandro Rotondale (L’Aquila)

NOTE: Gara sospesa al 15′ minuto di gioco a causa delle forti raffiche di vento che rendevano impossibile il regolare svolgimento della partita. Spettatori: 600 circa.

