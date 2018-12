La Guardia di Finanza della Tenenza di Sanluri (su) e di Sarroch (Ca) ha effettuato delle verifiche nei confronti di due soggetti fiscali, una società operante nel settore del commercio di materiali per l’edilizia con sede nel Medio Campidano e una nel basso Sulcis, operante nel settore degli impianti elettrici, entrambi censiti come ‘evasori totali’.

Nel primo caso i finanzieri hanno rilevato che l’impresa commerciale, per i periodi d’imposta dal 2013 al 2017, non ha presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, risultando, pertanto, un evasore totale occultando ricavi per complessivi 298.648 euro, con un evasione Iva da 58.211 euro.

Nel secondo caso i finanzieri hanno scoperto a carico dell’azienda costruttrice di impianti elettrici, nel periodo d’imposta dal 2015 al 2017, numerose incongruenze tra i dati censiti e le informazioni contenute nello ‘spesometro’, accertando che il titolare non ha presentato le dichiarazioni, occultando al fisco ricavi per complessivi 386.044 euro ed una evasione Iva per oltre 77.000 euro, configurandosi anch’egli come evasore totale. Il titolare ha superato la soglia minima delle imposte evase previste dalle norme che disciplinano i Reati in materia fiscale, è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria. Per la società in questione è stata inoltrata proposta alla competente Agenzia delle Entrate di applicazione della misura cautelare finalizzata a tutelare le pretese erariali.

