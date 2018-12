Incidente stradale questa sera a Pirri, un cagliaritano di 21 anni alla guida della sua auto mentre attraversava l’incrocio tra la via dei Tigli e la via Santa Maria Chiara non ha dato la precedenza ad una motociclista cagliaritana di 49 anni che, a causa dell’urto è caduto rovinosamente sul’asfalto.s

Immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 è stato trasportato all’ospedale Marino. Fortunatamente le condizioni del ragazzo non sono gravi.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

