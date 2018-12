Incidente stradale questa sera nel quartiere San Michele, a Cagliari.

Una 36enne cagliaritana con una Dacia Sandero, dopo aver percorso all’altezza di via Asiago, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con una Fiat 500 in sosta.

L’auto si è ribaltata. La conducente è rimasta contusa ed è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

A bordo i suoi due bambini rimasti fortunatamente illesi.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

