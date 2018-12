E’ stato un fine settimana a dir poco ventoso. Sapevamo che il Maestrale sarebbe stato il protagonista assoluto, sapevamo che avrebbe soffiato con raffiche localmente superiori a 100 km/h provocando non pochi disagi. Disagi che non si sono fatti attendere, difatti abbiamo avuto difficoltà nei collegamenti marittimi causa mare in burrasca specie lungo le coste settentrionali della nostra regione.

Il vento sta continuando a soffiare con forza e in queste prime ore del giorno non c’è stata alcuna sostanziale modifica. Tuttavia, vi diamo qualche buona notizia, nella seconda parte della giornata registreremo una netta attenuazione. Le raffiche resteranno forti nei settori orientali della Sardegna, in particolare tra il Sarrabus e l’Ogliastra, ma nulla a che vedere con quanto accaduto nelle ultime ore.

Le temperature sono scese, non eccessivamente, ma sono diminuite. Nubi poche, salvo i consueti annuvolamenti da “stau” nelle aree montane dell’interno. Nubi che peraltro non hanno generato alcun tipo di fenomeno se non qualche occasionale piovasco nella notte di sabato su domenica. Martedì avremo prevalenza di sole, con vento ancor meno incisivo, mercoledì arriveranno nubi medio alte ma per un cambiamento orientato al maltempo dovremo attendere la giornata di giovedì. Sull’argomento torneremo nei prossimi giorni.

