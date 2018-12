Per gli organizzatori il “Villaggio di Babbo Natale e del gusto” è stato un “successo”.

Per i cagliaritani, una novità e un modo diverso di attendere il Natale e per i bambini, i veri protagonisti dell’evento un mondo colorato fatto di elfi, slitte e laboratori. “Siamo pienamente soddisfatti”, dice Alessia Littarru, responsabile con Ivan Scarpa di Invitas, che traccia il bilancio positivo della tre giorni cagliaritana che ha richiamato in piazza Giovanni XXIII, un gran numero di visitatori.

L’atmosfera natalizia c’era tutta tra dolci, cori gospel fate e elfi, parate, selfie con gli amati personaggi dei cartoons, esibizioni in costume, racconti, storie, zampogne e il gigantesco Orso Artic per la gioia dei bambini. Ma anche un Babbo Natale in carne e ossa pronto a girare tra gli stand o accogliere i piccini nella sua casetta per raccontare loro avvincenti storie. Relax, divertimento ma anche solidarietà. L’iniziativa è stata anche l’occasione per una raccolta di doni per i bambini più sfortunati. “Ne abbiamo raccolti circa 500 – riferisce Littarru – ora saranno distribuiti a chi ne ha bisogno attraverso l’assessorato comunale ai servizi sociali”.

“Il buon cuore dei cagliaritani si è fatto sentire”, aggiunge l’organizzatrice che plaude anche alla location che ha ospitato la manifestazione. “Piazza Giovanni si è rivelata un luogo ideale per questo tipo di manifestazioni, ampia, comoda, capace di ospitare stand, esibizioni e il continuo via vai di persone – commenta – ottima anche la posizione in pieno centro e i nostri punti food non hanno fatto concorrenza agli esercizi commerciali dell’area attorno alla piazza. Al contrario ‘Il Villaggio di Babbo Natale’ ha richiamato tanti visitatori e ne hanno beneficiato anche i locali e negozi della zona”. Non solo. La bufera di vento che ha investito Cagliari qui non si è sentita, perché la piazza è riparata dalle folate di Maestrale.

Ora lo staff di Invitas conta non solo di confermare l’evento in piazza Giovanni ma anche di trasferire in quella location la Festa del Gusto, la kermesse dedicata alle tradizioni enogastronomiche della Sardegna in un dialogo con altri paesi d’Italia e del mondo.

Commenti

comments