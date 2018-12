Il coordinamento Usb Cagliari prende le distanze dai sindacati “che difendono i vertici dell’Aias”

“Domani mattina – si legge in una nota a firma del coordinamento – loro saranno presenti in via Roma sotto il Consiglio regionale per protestare su quella che invece per noi è la giusta soluzione per porre fine una volta per tutti ai soprusi e alla cura dimagrante che i lavoratori fanno alle dipendenze Aias.

“Sas Domus – conclude il comunicato – sarà gestita direttamente dall’Ats che detiene il sessanta per cento delle azioni. Noi del sindacato USB ci adopereremo per la riuscita di questo nuovo progetto e già da subito ci rendiamo disponibili a collaborare per l’auspicata riuscita della nuova società”.

Commenti

comments