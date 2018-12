Intervento in corso dei Carabinieri della Compagnia di Cagliari per una rapina a mano armata perpetrata intorno alle 20.45 circa al negozio Superpan di via Carmine ad Assemini (Ca).

Due persone armate e travisate con passamontagna hanno fatto irruzione all’atto della chiusura quando erano presenti una cassiera, un salumiere e una cliente, facendosi consegnare incasso di circa 1.500 euro dietro la minaccia dell’uso di una pistola.

I due banditi si sono dileguati subito dopo nonostante il pronto intervento dei Carabinieri della Stazione di Assemini e dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Cagliari, allertati da un passante mentre la rapina era in atto. Sono in corso ricerche e indagini in corso.

