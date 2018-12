A Cagliari è in corso un’operazione antidroga della Squadra Mobile e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato nei confronti di numerosi soggetti ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto appreso sono circa una trentina i provvedimenti in corso di esecuzione. L’attività investigativa, diretta dalla Procura di Cagliari, è stata avviata a luglio dai due uffici, con il supporto della Direzione Centrale per Servizi Antidroga. Le indagini sono state sviluppate con l’impiego di operatori sotto copertura dello Sco per l’acquisto di droga, nonché ricorrendo all’istituto dell’arrestato ritardato per gli spacciatori. Tutte le cessioni di droga, hanno appurato gli investigatori, avvenivano nei quartieri cagliaritani di Is Mirrionis, San Michele e Sant’Elia.

