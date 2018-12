E’ ingente il bilancio dell’operazione antidroga della Questura di Cagliari in collaborazione con lo Sco di Roma che da stamani all’alba ha visto impegnati oltre 100 uomini, tra quelli della Squadra Mobile e gli agenti del reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta (Or) nei quartieri di Is Mirrionis, San Michele e Sant’Elia.

In totale sono 32 le persone in stato di arresto e di fermo di polizia giudiziaria. Sono state sequestrate nel corso delle perquisizioni ingenti quantità di droga e denaro. La Polizia ha smantellato una grossa organizzazione di narcotraficanti che agiva sulla piazza cagliaritana e sarda, avvalendosi di agenti sotto copertura che sono riusciti ad infiltrarsi nella rete del traffico cagliaritano. Sono in corso le operazioni di fotosegnalamento.

