La nazionale sarda giocherà la sua prima partita in primavera alla Sardegna Arena. In realtà la rappresentativa isolana avrebbe già potuto esordire a gennaio, ma la qualificazione del Cagliari in Coppa Italia e l’assegnazione ai rossoblù della gara in casa hanno convinto gli organizzatori a rimandare il match: troppo stress per il prato della stadio cagliaritano. Intanto l’attività si concentrerà sui primi raduni under 21 da programmare già a partire dal prossimo mese.

La nazionale potrà pescare anche tra i professionisti, ma molti giocatori saranno scelti anche tra i giovani più promettenti che disputano i campionati dilettantistici nell’isola. “Abbiamo fatto tutto il possibile per far debuttare la Nazionale Sarda di Calcio già a gennaio – ha commentato Gabrielli Cossu, presidente di Fins – ma con tempi tecnici così stretti per poter organizzare una partita di grande valore come il debutto assoluto della Nazionale Sarda, non potevamo prescindere dalla disponibilità del Cagliari e dello Stadio”.

Una mano potrebbe darla – ha già dato la disponibilità – anche un calciatore che sino allo scorso campionato giocava in serie A, Andrea Cossu. E, come è emerso nella presentazione della rappresentativa, hanno già dato la loro disponibilità salvo le condizioni favorevoli e l’ok delle società- giocatori come Vigorito, Aresti, Pisano, Mancosu, Sau, Cocco e Dessena, nato a Parma ma nipote di sardi.

Commenti

comments