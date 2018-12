Giornata decisiva, domani, per individuare il candidato del centrosinistra alle suppletive fissate il 20 gennaio per assegnare il collegio di Cagliari alla Camera rimasto vacante dopo le dimissioni dell’ex deputato M5s Andrea Mura. Alle 16 in via Emilia, alla Fondazione Berlinguer dove hanno sede sia il Pd che Mdp, si riuniranno tutte le sigle della coalizione: Pd, Campo progressista, Psi e Upc, +Europa, Articolo 1-Mdp, Possibile e Rete Futura. Obiettivo, chiudere il cerchio su una figura che dovrà rappresentare i “progressisti sardi”.

E non è detto che il nome arrivi dal Partito democratico. Verosimilmente si tratterà di qualcuno appartenente alla cosiddetta società civile, forse al mondo della cultura o impegnato nel sociale. Oggi, in una nota congiunta l’ex deputato Michele Piras (Rete Futura) e Thomas Castangia (leader Possibile), hanno sottolineato la necessità di “individuare un candidato e simbolo unitari che siano in grado di rappresentare democratici, progressisti, autonomisti, movimenti civici della Sardegna”. Una personalità “alta, espressione della nuova stagione che stiamo inaugurando, capace di rappresentare l’Isola con i suoi sogni e bisogni”.

Un segnale forte, insomma, “che valorizzi il percorso di rigenerazione che si è aperto con la candidatura del sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, alla presidenza della Regione, capace di aggredire i nodi strutturali che hanno fatto precipitare i sardi nella crisi più lunga e dolorosa del dopoguerra, e che rappresenti una alternativa alla xenofobia, all’odio che sta avvelenando anche la nostra terra”. Intanto, non è chiaro se della coalizione a sostegno di Zedda farà parte Sinistra Italiana. In contrasto con il deliberato dell’Assemblea regionale del partito di cercare un’alleanza sulla base di scelte programmatiche, ci sono state dichiarazioni che escludevano a priori una possibile alleanza guidata dal sindaco di Cagliari. Oggi 17 di 34 componenti della Assemblea hanno sollecitato la segreteria nazionale di Sinistra Italiana a intervenire per fare chiarezza sul punto.

