Si è tenuto a Oristano il terzo tavolo tematico del centrodestra coordinato dal numero due della Lega in Sardegna e prossimo capolista per il Carroccio nel collegio della Gallura, Dario Giagoni. Le undici sigle della coalizione hanno individuato i temi che andranno a costituire il programma da consegnare al candidato governatore Christian Solinas. Prima però lo schieramento si riunirà altre tre volte, la prossima mercoledì 19 a Nuoro, in mattinata, le altre due a Olbia e Sassari.

Oggi in particolare si è discusso di zona franca, insularità, agricoltura pastorizia, famiglia. “Sarà un programma fluido, di facile lettura – spiega Giagoni – con una pagina dedicata a ognuna delle materie in esame”.

Quindici in tutto: argomenti istituzionali (insularità, rapporti Stato-Regione, riforma del sistema Regione e riforma elettorale), sanità (con particolare attenzione all’abbattimento delle liste d’attesa), agricoltura e pastorizia (e artigianato, commercio, caccia e pesca come sottogruppi), turismo, trasporti interni ed esterni e continuità territoriale, ambiente e urbanistica, spopolamento, famiglia e aspetti sociali, cultura (con scuola e identità e lingua sarda, innovazione e formazione), piano energetico e industria, lavoro, giovani e donne, zona franca e credito.

