Ha tentato di forzare un auto in via Liguria, ma è stato bloccato dalla Polizia di Cagliari. A finire in manette Maurilio Ghiani 48enne cagliaritano.

In seguito ad una chiamata al 113, il Centro operativo ha inviato una volante che si trovava nella zona. L’uomo è stato trovato intento a rovistare una Mercedes nera.

Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato un cacciavite di 30 cm utilizzato per abbassare il vetro del finestrino anteriore che è stato parzialmente danneggiato.

