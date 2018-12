“Piuttosto che paura, si percepisce preoccupazione tra i cittadini, oltre che il rammarico per le vittime innocenti di questo atto vigliacco e scellerato: certo il clima è teso dopo questo attacco forte che non può essere superato in maniera né semplice né banale”. Lo dice l’eurodeputato sardo del Ppe, Salvatore Cicu, poco prima di partecipare alla seduta plenaria di oggi, nella quale “ci sarà sicuramente una parte dedicata innanzitutto ad un momento di silenzio per rispetto delle vittime e delle loro famiglie”.

“La città ha ripreso la sua vita – racconta – c’è un’imponente presenza della polizia, ci sono dei controlli inevitabili e c’è un’attenzione particolare, visto che ancora si è alla ricerca della persone identificata e di quelle che eventualmente possono essere coinvolte”.

“Già ieri, però, il presidente Tajani, da subito, ha trasferito un messaggio forte di tenuta delle istituzioni, della democrazia e di capacità di reazione – aggiunge l’esponente di Forza Italia – Siamo rimasti blindati dentro il Parlamento senza possibilità di uscire, almeno sino a mezzanotte, e siamo rimasti al lavoro soprattutto per trasferire il messaggio che non c’è nessuna resa o cedimento rispetto a questo nuovo atto che si inserisce ancora in questa strategia del terrore”.

