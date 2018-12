Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica e commerciale del territorio comunale per l’anno 2019.

Per aderire al bando, gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, dovranno presentare apposita istanza via PEC entro e non oltre le 24 del 16 dicembre 2018.