Ennesimo sciopero di quattro ore per i dipendenti del Ctm proclamato dal sindacato Orsa Autoferro. Giovedì 13 dicembre i lavoratori incroceranno le braccia dalle 10.30 alle 14.30, con possibili disagi per i passeggeri. In concomitanza, assieme alla FTS/CSS, è stata indetta anche l’assemblea generale degli operatori dell’azienda trasporti per decidere il proseguo della vertenza.

“La dirigenza del Ctm rifiuta il confronto con l’Orsa sulla proposta piattaforma contrattuale per allineamento dei salari, sui lavoratori momentaneamente inidonei e sul miglioramento delle condizioni di lavoro – spiega il sindacato in una nota – Non è servito a niente il tentativo di mediazione in Prefettura il 20 novembre”.

“Ben vengano gli allineamenti delle retribuzioni dei Lavoratori – dichiara Luigi Melis segretario provinciale Orsa Tpl Cagliari – perché conferma quanto da tempo da noi denunciato sui bassi salari in Ctm. Ma l’allineamento delle retribuzioni deve essere applicato a tutti i Lavoratori a partire dal parametro contrattuale più basso”.

